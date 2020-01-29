Marmaray’da ‘deprem vergileri nerede?’ eylemi!

1999 Marmara depreminden sonra yürürlüğe giren deprem vergisi, Elazığ depreminin ardından yeniden gündeme geldi.

Vergilerin ve bağışların deprem için kullanılmasından emin olmak isteyenler, ‘Deprem vergileri nereye gitti’ sorusunu soruyor. Öyle ki, düzenlenen bağış kampanyalarında dahi, bağışların depremzedelere ulaştırılması uyarıları yapıldı.

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“DEPREM DEĞİL, RANT ÖLDÜRÜR”

Sosyal medya üzerinde de pek çok kullanıcı, deprem vergilerinin akıbetini sordu. İstanbul’da okuyan üniversiteli öğrenciler de Marmaray’da dikkat çekici bir eylem yaptı.

Öğrenciler, üzerinde “Son 20 yılda toplanan 70 milyar deprem vergisinin akıbeti bilinmezken, deprem bölgesine yapılmak istenen Kanal İstanbul’a ayrılan bütçe 76 milyar. Deprem değil, rant ve talan siyaseti öldürür. Deprem vergileri nerede?” yazılı kağıtlar astı.

Bir süre tutacakta kalan kağıtlar, daha sonra görevliler tarafından toplandı.