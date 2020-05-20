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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı?

Corona virüs salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Birçok işletmenin yeniden açılmasıyla birlikte corona virüsünün yeniden yayılmaması için birçok ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Peki maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı iller hangileri?

10:34 -
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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çok sayıda ile maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Her geçen gün sayısı artan iller nedeniyle, “maske zorunluluğu getirilen iller” merakla araştırılıyor.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle aşağıdaki illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda;

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Rize,, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İZMİR’DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Son yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’nin nüfus olarak en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’de il merkezi ve tüm ilçelerde maske takma zorunluluğu getirildi. İzmir’de yaşayanlar sokağa maskesiz çıkmaları durumunda ceza ile karşı karşıya olacak.

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