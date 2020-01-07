Mersin’de sel felaketi: 1 kişi göçük altında kaldı

Mersin'i etkisi altına alan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. 12 saatte metrekareye 140 kilogram yağışın düştüğü Mersin'de hayat felce uğradı.

Özellikle merkez ilçe Mezitli'de saat 01:00 sıralarında şiddetini arttırarak yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları oluştu.

Eski Mezitli Yolu, Kandak Deresi, GMK Bulvarı ve Akkent Mahallesi'nde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, gece boyu yürütülen çalışmalarını sürdürdü.

1 KİŞİ TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gece yarısından itibaren kenti etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle sahaya inerek Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ tarafından sürdürülen arama, kurtarma ve selle mücadele çalışmalarına katıldı.

Geceden sabaha kadar ekipler ile incelemelere eşlik ederek koordinasyonu sağlayan Başkan Seçer, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması neticesinde göçük altında kalan İbrahim Öngel isimli vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarına da eşlik etti.

Mezitli-Davultepe İtfaiye Grup Amirlikleri, Merkez İtfaiye ve AFAD'ın arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarda vatandaştan gelen tüm ihbarlar da kısa sürede değerlendirilirken, tüm bu çalışmalar sırasında da kuvvetli yağışın devam ettiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metrekareye 12 saatte 140 kg yağış düşen Mersin'in birçok bölgesinde olumsuzluklar yaşandığını aktardı.

Tüm olumsuzluklara kısa sürede yanıt verildiğini belirten ve gece boyu sahada çalışmaları koordine eden Başkan Seçer, “Şu anda sabah 5 civarı. Yağış yoğun şekilde devam ediyor. 12 saatte 140 kilogram, metrekareye düşen yağış. Oldukça yüksek bir rakam. Bu da maalesef önemli sorunları beraberinde getirdi. Mersin ilimizin birçok bölgesinde önemli sorunlar yaşıyoruz. Anamur'da yaşıyoruz, Mut'ta bir araç dereye yuvarlandı, bir vatandaşımız kurtarıldı, diğer vatandaşımız maalesef kayıp. Henüz ulaşılamadı. Yine Çeşmeli'de üzücü bir durum oldu. Bir heyelan meydana geldi. Çadırda kalan vatandaşlarımızdan 2'si kurtarıldı ancak 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mezitli bölgesinde merkezde önemli derecede ihbarlar var. Burada Kandak Deresi, Çeşmeli Deresi ve Kuyuluk-Otoban bağlantı yolundan su çok kuvvetli bir şekilde geliyor” dedi.

DERE YATAKLARI İMARA AÇILDIĞI İÇİN…

Dere yataklarının imara açılmasının sonucunda bu tür afetler ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren, ancak olası olumsuzlukların da önüne geçebilmek için tüm ekipler ile sahada teyakkuz halinde olduklarını belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Tabii ki yanlış imar, dere yataklarının imara açılması maalesef böyle sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Büyükşehir Belediyemizin, MESKİ'mizin tüm ekipleri şu anda teyakkuzda. Bütün daire başkanları, ilgili birimlerin amirleri burada sahadalar. Dört bir yandan olaylara müdahale etmeye çalışıyoruz. Suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Gelecek saatler de açıkçası bizi endişeye sevk ediyor. Meteoroloji verilerine göre, yoğun yağış devam edecek. En azından öğle saatlerine kadar metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor. Bu da çok önemli bir rakam. Biz tabii ki tedbirlerimizi alıyoruz. Bir hayli de mesafe aldık. O yoğun su birikintileri tahliye edildi. Şu anda GMK'da özellikle ara refüjleri yararak suyun güney tarafa, yani deniz tarafına tahliyesini sağladık. Bazı siteler su altında kaldı. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Umut ediyorum ufak tefek zayiatlarla bu afeti atlatacağız.”

ÖNLEMLER ALINDI, FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji'nin Mersin için yaptığı “kırmızı kodlu uyarı” üzerine tüm ekipleriyle önlem alarak daha fazla can ve mal kayıplarının yaşanmasının önüne geçti.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların Çarşamba günü sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı kesimlerde etkili olması beklenirken, Büyükşehir Belediyesi'nin sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ekipleri ile görev başında olacağı bildirildi.

TARIM İŞÇİLERİ SPOR SALONLARINA TAŞINDI

Şiddetli yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı'nda oluşturulan Kriz Masası'yla koordineli şekilde çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 15 otobüs tahsis ederek ova bölgede bulunan Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak Mahallelerinde çadırda kalan ve çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu binlerce tarım işçisini spor salonuna ve belirlenen diğer noktalara taşımıştı. Böylece Tarsus'ta da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sebebiyle daha fazla can ve mal kayıplarının yaşanmasının önüne geçildi.