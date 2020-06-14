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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale hariç Marmara bölgesinin tamamı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazartesi günü de devam edeceğini duyurdu. Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Batı Karadeniz için sel uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr
23:14 -
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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çanakkale dışında Marmara bölgesinin tamamı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in Sinop kıyıları dışında kalan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Çanakkale Kütahya Meteoroloji Pazartesi Sinop
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