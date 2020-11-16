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MHP’li Belediye’den hazine arazisine kaçak inşaat iddiası

Konya’nın MHP’li Ereğli Belediyesi’nin hazineye ait 850 metrelik arazi üzerine kaçak yapı temeli attığını iddia eden İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar, “Ereğli Belediyesi kaçak yapı ile mücadele edeceğine kaçak yapı yapıyor. Buranın tahsisini almadan araziye temel atmak bölgeye çökmek anlamına geliyor” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 11:37, 16/11/2020
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MHP’li Belediye’den hazine arazisine kaçak inşaat iddiası

Konya'da MHP'li Ereğli Belediyesi'nin organize sanayi bölgesi karşısında yaklaşık 850 metrelik bir alan üzerinde temeli atılan yöresel ürün merkezi inşaatını devlet arazisi üzerine yaptığı iddia edildi.

“KAÇAK YAPI HEPİMİZİ ÜZDÜ”

Ereğli Belediyesi tarafından hazine arazisine yapılan inşaata tepki gösteren İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar şunları söyledi:

Ereğli Belediyesinin kaçak yapı ile mücadele edeceğine kaçak yapı yapması hepimizi derinden üzdü. Ada ve parsel numaraları belli olan Ereğli Organize Sanayi bölgesi karşısında ki araziye önce yöresel ürün merkezinin temelini atıp geçtiğimiz Ekim ayında burayı Belediye'ye tahsis edin diye Çevre Bakanlığına yazı yazdınız mı? Yazıyı yazmadan neden temel attınız?

Buranın tahsisini almadan arazide temel atmak bölgeye çökmek anlamına geliyor. Belediye Başkanı Hüseyin  Oprukçu'nun yöresel ürün merkezi aşkını anlamak mümkün değil. Daha önce ki döneminde de Adana yolu üzerinde yaptıkları yöresel ürün merkezinin yerinde şimdi yeller esiyor. Belediye Başkanı bu inşaatın hayırsever vatandaşların yardımıyla yapıldığını söylüyor. Yardım yapan hayırsever vatandaşlara bu arsanın hazineye ait olduğunu söylediler mi acaba?”

Geçtiğimiz Ağustos ayında MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte bölgede ki çalışmalar hakkında bilgi veren MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, inşaatı devam eden yöresel ürün merkezinin hayırsever vatandaşların destekleri ile yapılacağını belirtmişti.

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