MHP’li eski başkanın ‘kızıl geyik’ avı tepki çekti

Eski Güzelbağ Belediye Başkanı ve eski Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı MHP’li Mehmet Kula, Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır ile kızıl geyik avlayıp fotoğrafını paylaştı.

Nesli tükendiği için tartışmalara konu olan, ‘ihale ile avlanılması’ tepki çeken kızıl geyiği, 2020-2021 av turizmi kapsamında kendi adına verilen kotayla avladığını belirten Kula, avlanma süresince yanında olan Kamil Bayır’a da teşekkür ederek, “Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün Avcı dostlarıma rastgele diyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ KAYA’DAN TEPKİ

Kula’nın paylaşımı tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kula’nın paylaştığı ‘geyik avı’ fotoğrafı için “Biz insan değiliz pozu” ifadesini kullanırken “Bu vicdansızlığın tarifi yok! Güzelbağ eski Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Kula, Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladıktan sonra bu pozu vermiş…” dedi.