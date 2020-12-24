Milyonlarca liralık vurgun yapan Suriyeli hackerlar yakalandı

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri uluslararası alanda forex işlemleri yapan bazı firmalara siber saldırı düzenleyen bir şebeke belirledi. Suriye uyruklu A.N.E.A.'nın elebaşı olduğu suç örgütünün, ilginç bir yöntemle milyonlarca lira vurgun yaptığı anlaşıldı.

ÖNCE SİSTEM KİLİTLENDİ SONRA HACKERLAR DEVREYE GİRDİ

Jandarma ekiplerinin tespitine göre şebeke üyeleri, forex firmalarına binlerce sahte üyelik oluşturdu. Anlık olarak yaklaşık 1500 sahte üyelik üzerinden, alım, satış, işlem iptali talimatı verildi. Bu işlemlerle şirketin fiyat güncellemesi geciktirilirken, şebeke hackerleri devreye girdi. Gizlice sisteme giren hackerler, sistem üzerinden fiyatlarla oynayarak alım ve satımlar yaptı. Firma üzerinden işlem yapacak kişiler ise açılan sahte hesaplara yönlendirildi.

3 DAKİKADA MİLYONLUK VURGUN

Suç örgütünün bu işlemlerle 3 dakika içerisinde 40 bin ila 800 bin dolar arası vurgun yaptığı anlaşıldı. Şebekenin bu vurgunlarla yetinmeyerek ele geçirdikleri internet adreslerini firmalara geri iade etmek için de şirket yöneticileriyle temasa geçtikleri öğrenildi.

DÖRT İLDE OPERASYON

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, Suriye uyruklu şebeke ele başıyla birlikte hareket eden adamları da tespit edildi. Çalışmaların ardından, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında şebeke elebaşı ve 12 adamı gözaltına alındı. Şebeke üyesi bazı hackerların ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

26 MİLYONLUK DÖVİZ

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilenler vurgunun da boyutunu ortaya çıkardı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde; 1 milyon 850 bin euro (17 milyon lira) 1 milyon 200 bin dolar, ( 9 milyon 180 bin lira) 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye, para sayma makinesi, 250 GSM hattı ele geçirirken, dijital malzemelere de el konuldu.

13'Ü DE TUTUKLANDI

Şebekenin vurgun yaptığı paraların önemli bir kısmını yurt dışına kaçırdığı belirtilirken gözaltına alınan örgüt elebaşı A.N.E.A., örgüt yöneticileri A.N., A.A., ve örgüt üyeleri R.A., A.S.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 13'ü de tutuklandı.