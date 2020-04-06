Milyonları ilgilendiren ‘Zoom’ riski için MEB’den beklenen açıklama geldi

ABD’de geçtiğimiz hafta Zoom adlı sitenin hacklenmesinden sonra güvenlik açığı ortaya çıktığı için New york Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. MEB, uzaktan eğitimi halen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verirken İzmir, Yalova, Muğla gibi bazı illerde il, ilçe ve okul müdürlerinin öğretmenler üzerinde Zoom Meetıng programı ile canlı yayında ders vermesi, dersi de kayıt altına almak istemesi baskısı kurmasıyla yüzbinlerce öğretmen programı bilgisayarına indirdi.

HACKER SALDIRILARINA DİKKAT

Zoom Meeting adlı programın girişinde hesap numarası istenmese bile sistem geçtiğimiz haftadan bu yana hacker saldırısı altında olduğu için Türkiye’de sistemden ders anlatan öğretmenlerin hesapları ve sisteme giren 18 milyon öğrencinin görüntüleri de tehlike içeren siber saldırılara açık bir hale geldi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE UYARI

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği konuyla ilgili MEB’in uyarısı şu şekilde:

* Öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerini daha önce siber saldırılara karşı düzenli olarak uyardık. Uyarmaya da devam ediyoruz. Bahsi geçen program ücretsiz ve kişilerden bir kart bilgisi istenmiyor.

* Siber saldırı riski yalnızca Zoom için değil bu ve benzeri tüm yazılımlarda için her zaman ve tüm dünyada var. Öğretmen ve öğrencilerimizin, siber saldırılar konusunda her türlü güvenlikleri ve kişisel verilerini koruyabilmesi için Bakanlığımızca daha önce uyarıldılar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarılarımız da sürüyor.

*Ders ortamının kaydının yapılması kesinlikle yasaktır. İl, ilçe, okul müdürlerimiz uyarıldı. Kamera kaydı hiç açılmadan ve ders kaydı yapılmadan dersler işlenebilir. Kameraları zorunlu olmadıkça açmamaları gerekiyor. Uyarılarımız sadece Zoom için değil diğer tüm yazılımlar için de geçerli.

ÜST SEVİYE DİKKAT

* Öğretmen ve öğrencilerimiz, kişisel güvenlikleri için kullandıkları bilgisayarlarda virüs bulunup bulunmadığına üst seviyede dikkat etmelidir. Bilgisayarlara virüs alınması güvenlik sorunu ortaya çıkarabilir. Bu riskle ilgili bütün öğretmenlerimiz daha önce defalarca uyarıldı, eğitildi.

*18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenimiz var. İstisnai durumlar olabilir. Olmaması için güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak.

* Hiçbir eğitim yöneticisi de, öğretmenden verdiği dersle ilgili görüntü istemeyeceği gibi görüntü kaydı alınmasıyla ilgili yönetici baskısı da yapılamaz.

* Öğretmenlerin ek derslerinin kesilmesi ya da maaşlarından kesinti yapılması gibi bir durum olmayacak.

TBMM’YE SORU ÖNERGESİ

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Milletvekili Kaya’nın soru önergesi şu şekilde:

* Covid-19 salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitim uygulamasına başlamıştır. Ancak çok sayıda okul müdürünün, öğretmenleri yurt dışı bağlantılı online ders yapma imkanı sağlayan Zoom Meeting programına yönlendirdiği iddia edilmektedir.

* Türkiye genelinde binlerce öğretmenin, yönetici ve okul idarelerinin canlı ders baskısı nedeniyle Zoom Meeting programını kullandığı; programa bağlanan bazı öğretmenlerin maaşlarından 58.5 dolar kesinti yapıldığı da iddialar arasında yer almaktadır.

* Sisteme giren öğretmenlerin hesap bilgileri ile öğrencilerin kişisel bilgilerinin de programı yöneten uluslararası şirketin eline geçtiği iddia edilmektedir. Zoom Meeting üzerinden cinsel içerikli, ırkçı ve nefret söylemi içeren mesajlar yayınlandığı için şirket hakkında New York Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri de basında yer almıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Zoom Meeting programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen bir program olup olmadığını soran Milletvekili Kaya ayrıca şunlara yanıt istedi:

* Milli Eğitim Bakanlığınca önerilmedi ise okul müdürleri, öğretmenlerimizi programı kullanmaya neden yönlendirmiştir?

* Öğretmenlerimizin hesaplarından para kesildiği, hesap bilgilerinin ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği doğru mu?

* Milli Eğitim Bakanlığının onay vermediği bir program okul müdürleri tarafından neden önerilmiştir?

* Cinsel içerikli, ırkçı ve nefret söylemi içeren mesajlar yayınlanan programı öğretmenlerimize öneren okul müdürlerinin amacı ne?

* Milli Eğitim Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanına rağmen iş yapan okul müdürleri mi var?

* Varsa bu kişiler görevlerine devam edecek mi?

* İlgili okul müdürleri hakkında soruşturma başlatıldı mı?

* Başlatılmamış ise neden başlatılmadı?