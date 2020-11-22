MSB: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan basın bilgilendirme toplantısında iç ve dış güvenlik meseleleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirten Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, şunları söyledi:

– İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda sekizi büyük, 23’ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı mücadelemiz Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe Harekâtları ile başarıyla icra edilmektedir.

– Önce Pençe-Kartal, ardından Pençe-Kaplan Harekâtı ile bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan geniş bir alanda kontrol sağlanmış ve terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Pençe operasyonları sonucunda; bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir.

9 BİN 122 ŞAHIS YAKALANDI

– Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 09 Ekim’de imzalanan ve PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşma bölgedeki huzur ve istikrarın tesisi açısından önem arz etmektedir. Yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 9 bin 122 şahıs yakalanmış, 46 bin 82 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 41 terör örgütü üyesi yakalanmıştır.