Muğla’da 9 ayda bir milyon 161 metrekarelik alana yapı izni

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) bu yıl ocak ve eylül ayları süresince Muğla'da 2 bin 686 bina ile 7 bin 271 daireye yapı ruhsatı verildiğini açıklarken bu alanın bir milyon 161bin 74 metrekarelik alana sahip olduğu belirtildi. Ayrıca izin verilen alanların değerinin ise 2 milyar 436 milyon 144 bin 853 TL olduğu açıkladı.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanının 714 bin 996 metrekare, konut dışı kullanım alanın 350 bin 656 metrekare, ortak kullanım alanının ise 95 bin 422 metrekare olduğunu söyledi.

781 BİN 358 METREKAREYE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLDİ

Coşkun Özer açıklamasında, “Bu sene Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 781 bin 358 metrekare, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri bir milyon 658 milyar 988 bin 670 TL olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 23, daire sayısı 5 bin 259 oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 550 bin 765 metrekare, konut dışı kullanım alanı 152 bin 873 metrekare, ortak kullanım alanı ise 77 bin 720 metrekare oldu” ifadelerini kullandı.