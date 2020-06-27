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Muharrem İnce’den AKP’li Birinci’ye tepki: Kendini kandırmaya çalışıyorsun!

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği canlı yayının Youtube paylaşımında 328 binden fazla 'dislike' butonuna tıklanmasının FETÖ tarafından yapıldığını iddia eden AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci'ye, "Sınav tarihleri ile oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini “biz nerede hata yaptık” diye sorgulamak yerine FETÖ'nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor, etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme" yanıtını verdi.

Sözcü Ankara
17:47 -
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Muharrem İnce’den AKP’li Birinci’ye tepki: Kendini kandırmaya çalışıyorsun!

AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, YKS öncesi gençlerle bir araya geldiği video konferans buluşmasının Youtube yayınında 328 bin kişiden fazla dislike (bunu değenmedim) butonuna tıklanmasını FETÖ botları tarafından yapıldığını iddia etti.

Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “YouTube paylaşımına yapılan “dislike” saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN YANIT

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ise bu açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İnce, “Sınav tarihleri ile oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini “biz nerede hata yaptık” diye sorgulamak yerine FETÖ’nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor, etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme” ifadelerini kullandı.

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