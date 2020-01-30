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Nasıl bekçi olunur? Bekçi alımı şartları neler?

Sokaklarda güvenliği ve asayişi sağlamak için İçişleri Bakanlığı düzenli aralıklarla bekçi alımı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlarla alınacak olan yeni bekçi adaylarının hangi şartları taşıması gerekiyor? İşte kimler bekçi olabilir sorusunun cevabı...

08:41 -
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Nasıl bekçi olunur? Bekçi alımı şartları neler?

Bekçilik geçtiğimiz senelerde geri döndü ve birçok ilde bekçi alımı yapıldı. Bekçi olmak isteyen adayların ilk merak ettikleri sorulardan biri de bekçilik şartları. Peki bekçilik sınavları nasıl yapılıyor ve bekçi olma şartları neler?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gibi şartlarla başvuru yapılabiliyor.

BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILIYOR, NELER SORULUYOR?

Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar giriş sınavlarına alınıyor. Giriş sınavları; yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Adaylara beş şıktan oluşan çoktan seçmeli 100 soru sorulur. Sınav soruları; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Genel Kültür alanlarından oluşur. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

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Son güncelleme: 09:05 30.01.2020
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