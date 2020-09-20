‘Ölü’ Youtuber yakayı ele verdi… Suç makinesi çıktı

Muğla’da emniyet ekipleri sahte evraklar ile kendini ölü gösteren ve yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir'in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı.

İncelemede 2007 yılında öldüğü gözüken ama aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir'in hesabı detaylı incelemeye alındı. Demir’in Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi’nde yaşadığı ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 500 BİN ABONE

Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı videolar ile dikkat çeken Demir'in adresinin belirlenmesinin ardından adrese operasyon düzenlendi. Üzerinden sahte kimlik çıkan Demir, adliyeye sevk edildi.

44 ayrı suçtan aranan Demir’in (38) YouTube’da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir, cezaevine gönderildi.