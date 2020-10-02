Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü'nün açtığı ilana başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ BAŞVURUSU İLANI

PERSONEL İLANININ AÇIKLAMASI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Greyder Operatörü 171 adet, Dozer Operatörü 56 adet, Ekskavatör Operatörü 41 adet ve İş Makinesi Operatörü 6 adet olmak üzere toplamda 274 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 05-09/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.