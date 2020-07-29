Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.
2 YIL SONRA CEMAATİYLE BULUŞTU
İstanbul'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Trabzon'da, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyonu başlatılan Ortahisar Ayasofya Camii de ibadete açılmış oldu.
Cami, 2 yıl süren çalışmaların ardından cemaatiyle buluşurken, yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Tarihi mekânda, bir yandan ibadetler yapılırken, diğer yanda tarihi dokuyu görmek isteyenler ise gezi ve incelemelerini sürdürüyor.
İbadet ve ziyarete açılan tarihi mekândaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü. Bu sistem; namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra, namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilere açılacak. (DHA)