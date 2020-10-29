Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otobanında can pazarı

Aydın-İzmir otobanında yağış sonrası kayganlaşan yolda kamyonun altına giren adeta katlanmış tenekeye döndü. Zincirleme kazada 12 kişi yaralanırken, kaza sonrası yol savaş alanına döndü.

Güncellenme: 14:28, 29/10/2020
Haberler Gündem
Otobanında can pazarı

Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan otomobil önünde seyreden TIR’ın altına girdi. TIR’ın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı.

Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. (İHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more