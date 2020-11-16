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Oyun oynaması gereken çocuklar sokakta ekonomi tartışıyor

Antalya'da çekilen görüntülerde sokaktaki 4 çocuğun 'ekonomi' tartışması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 16/11/2020
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Kur tartışması yapan çocukların, ABD ve Kore’deki işçi maaşları ile Türkiye’deki işçi maaşını kıyasladığı, memurluk maaşlarını konuştuğu duyuldu.

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