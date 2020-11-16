Oyun oynaması gereken çocuklar sokakta ekonomi tartışıyor

Kur tartışması yapan çocukların, ABD ve Kore&#8217;deki işçi maaşları ile Türkiye&#8217;deki işçi maaşını kıyasladığı, memurluk maaşlarını konuştuğu duyuldu.. İlginizi ÇekebilirErdoğan&#039;ın açıkladığı ‘acı reçete&#039; Türk ekonomisi için ne anlama geliyor?. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6127226}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/oyun-oynamasi-gereken-cocuklar-sokakta-ekonomi-tartisiyor-6127226');aip2('newsArticle', {"identifier":6127226,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/oyun-oynamasi-gereken-cocuklar-sokakta-ekonomi-tartisiyor-6127226/","headline":"Oyun oynamasu0131 gereken u00e7ocuklar sokakta ekonomi tartu0131u015fu0131yor","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["ABD","AKP","Antalya","Berat Albayrak","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Ekonomi","faiz","Kore","Maliye Bakan\\u0131","T\\u00fcrkiye","WhatsApp"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/16/iecrop/cocuklar-ekonomi-sha_16_9_1605509354.jpg","author":"Berk Cu00f6mert","datePublished":"2020-11-16 09:49:38","dateModified":"2020-11-16 09:49:38","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":884}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/oyun-oynamasi-gereken-cocuklar-sokakta-ekonomi-tartisiyor-6127226/');