Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilan göre Sınav başvurusu, 7 Aralık 2020 tarihinden 18 Aralık 2020 günü mesai saati bitimine (Saat 18.00) kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

UZMAN YARDIMCISI İLANI

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (18 Aralık 2020) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1'de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

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