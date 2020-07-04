Patlamadan sağ kurtulan işçi: Bu ilk değil hep saklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında, Cuma günü saat 11:10 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada çalışan 114 kişi yaralandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti. Kayıp üç kişiyi içinse arama çalışmaları ise sürüyor.

Fabrikada çalışan ve büyük bir felaketten sağ kurtulan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Nuran Tarım, yaşadığı o dehşet anlarını Sözcü’ye şöyle anlattı:

* Patlama esnasında ben plastik kovan dolduruyordum kalıplara. Biz ses geldi dışarıdan. Fırtına, lodos gibi geldi. Artık göz gözü görmedi. Toz toprak içerisinde kendimi göremedim. Kaçmaya çalıştım duvar yıkıldı. Arka kapı kapandı.

* Çevreme baktığımda kimse yoktu. Herkes kaçışmış. Bir kadın düştü duvar dibinde kaldı. Ben o tarafa kaçmak istedim ama kaçamadım. Diğer tarafa yöneldiğimde toz toprak cam parçaları her yerime denk geldi. Dışarı nasıl çıktım bilmiyorum.

“BURADAN KAÇIŞIM YOK”

Parmağından yaralanan Nuran Tarım, “Parmağım ben yere düştüğümde kaçmaya çalıştığımda sırada kırıldı. Artık ölümle yaşam arasındaydım. Artık ‘Tamam ben burada öldüm kaçışım yok’ dedim” açıklamasında bulundu.

“ORMANLIK ALANA KAÇTIM”

İlk patlama olduğu esnada kendini ormanlık alana atan Nuran Tarım, sonrasında bir kişiden yardım isteyerek Hendek Hastanesi’ne gittiğini ifade etti.

Tarım, “Ormanlık alana kaçtım. Orada bizim bir matbaacı vardı. Ona ‘Abi beni doktora, acile at, parmaklarım kopuk’ diye yalvardım. Yaya olarak beni ormanın içinden çıkartıp Hendek Hastanesi’ne attı. Ambulans beklemedim adamın sayesinde. Allah razı olsun kendi imkânlarıyla beni hastaneye getirdi” dedi.

“BASINA YANSIMAYAN PATLAMALAR OLDU”

Yaklaşık İki senedir bu fabrikada çalıştığını belirten Nuran Tarım, küçük kaza ve patlamaların olduğunu ancak bir şekilde üzerinin kapatıldığını belirterek, “İki buçuk yıldır çalışıyorum. Ufak tefek patlamalar oluyordu ama hep saklanıyordu. Denetime geldikleri zaman hiç bir şey olmamış gibi davranılıyordu. Basına yansımayan bu şekilde patlamalar oldu” diye konuştu.