Peş peşe ölümlerin ardından emniyet harekete geçti

Türkiye’nin dört bir yanına salgın gibi yayılan sahte içki ölümleri durmak bilmiyor. Farklı kentlerde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükselirken emniyet birimleri de sahte alkol imalathaneleri ve hammadde tedarikçilerine yönelik operasyon düzenledi.

MERSİN’DEKİ ÖLÜMLERİN İZİ İSTANBUL’DA BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar’da bir imalathanenin Mersin’deki alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TAM TEÇHİZAT SAHTE İÇKİ ATÖLYESİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, bir kişinin sürekli olarak Arnavutköy’de bulunan bir depoya gelerek koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri S.B ve E.C.’ye ait depoda sahte alkol ürettiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan S.B.’yi yakaladı.

S.B.’nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 25 koli içerisindeki 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlarda 625 litre sahte alkol ele geçirdi. E.C.’ye ait depoda ise 54 koli içerisinde 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlarda 1350 litre sahte alkol, metal arıtma tankı, 2 adet plastik depolama su tankı, 2 adet soğutmada kullanılan klima paneli ve su dinamosu ele geçirildi. E.C. ve S.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR’DEKİ ALKOL DAĞITIMININ KİLİT İSMİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir’de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptayan ekipler, depoya baskın düzenledi.

Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir’de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.’nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el koyuldu.

ADANA’DA SAHTE İÇKİ DEPOSUNA BASKIN

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde sahte içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, operasyonda bin 360 litre sahte etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte alkol, 2 kilo anason tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C. isimli şüpheli gözaltına aldı.

BEYOĞLUN’DA TEKEL BAYİLERİNE DENETLEME

İstanbul’da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki tekel bayilerinde sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi. Ayrıca polis ekipleri, içki şişelerinin bandrol kontrolünü de yaparak kaçak olup olmadıklarını kontrol etti. Denetim yapılan yerlerde sahte ya da kaçak içkiye rastlanılmadı.

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