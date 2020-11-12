PKK’nın Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda PKK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde kırımızı kategoride yer alan sözde Tunceli Saha Sorumlusu ‘Yılmaz’ kod adlı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi.

Haberi Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadelere yer verdi: “Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu ‘Yılmaz’ kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin”

POSTA MEMURU VE UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN EKİBİN BAŞINDAYDI

İsmail Sürgeç’in liderliğini yaptığı terörist grubu 11 Ekim 1997’de, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde PTT memuru olarak olarak görev yapan Seyfettin Dokumacı’yı motosikletiyle posta dağıtırken tarayıp şehit etmişlerdi. Kurşunların isabet ettiği minibüsteki Haydar Kirazlı da hayatını kaybetmişti.

Terörist Sürgeç ve ekibi 10 yıl sonra yine Giresun’da, bu kez Alucra ilçesinde düzenlendikleri saldırıda iki çocuk babası Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı’yı şehit etmişti.