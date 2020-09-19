Plajdaki soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü

Edinilen bilgiye göre olay Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yaşandı.

İddiaya göre denize giren ve güneşlenen bir kadın akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi.

Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı.

PLAJDA BULUNANLAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Plajda bulunan tatilciler tarafından dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İHA