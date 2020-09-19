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Plajdaki soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda soyunma kabininde üstünü değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü. Şüpheli, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
00:20 -
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Plajdaki soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü

Edinilen bilgiye göre olay Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yaşandı.

İddiaya göre denize giren ve güneşlenen bir kadın akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi.

Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı.

PLAJDA BULUNANLAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Plajda bulunan tatilciler tarafından dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İHA

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aydın cep telefonu Emniyet Kadın Mersin Polis
Son güncelleme: 00:21 19.09.2020
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