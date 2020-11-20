Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Polisten kaçan bizim duvara vuruyor’

Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü girdiği ara sokakta bir evin duvarına çarptı. Sürücünün çarptığı duvarın bir bölümü çökerken, evin sahibi yaşlı çift daha önce de peşine polis takan bir aracın duvarlarına çarptığını belirterek “Polisten kaçan bizim duvara vuruyor” dedi.

Güncellenme: 09:35, 20/11/2020
Haberler Gündem
‘Polisten kaçan bizim duvara vuruyor’

Polis ekipleri dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekipleri gören sürücü, geri dönüp ters şeride girince kovalamaca başladı.

Ara sokaklara giren sürücü, Yeniemek Mahallesi 2573 sokakta direksiyon hakimiyetini kaybedip Ahmet Ali (78) ve Fatma Turan (77) çiftine ait evin bahçe duvarına çarptı. Ardından da 100 metre uzaklıktaki başka bir sokakta araçlarını park edip, yanındaki iki kişiyle yaya olarak kaçtı.

Şahıslar, izini kaybettirip kayıplara karışırken, sesi duyarak bahçeye gelen Turan çifti duvarlarının yıkıldığını görünce kaçan sürücüye tepki gösterdi.

“HER ZAMAN BİZİM DUVAR YIKILIYOR”

İkinci kez duvarlarının polis kovalamacasında yıkıldığını belirten Fatma Turan, “Çok korktuk. Geçen sene de aynı burada kaza oldu. Aynı bu duvar yıkıldı. Polisten kaçan bizim duvara vuruyor. Burada hep kaza oluyor. Set yapılması lazım. Her zaman bizim duvarı yıkıyorlar. Daha önceki vuranlar şikayet etmememiz için yaptırdılar. Şimdikiler de nasıl yıktıysa öyle yaptıracak.” dedi.

Otomobilde yaptıkları incelemede içi boş alkol kutularına rastlayan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more