PTT ücretsiz maske dağıtımı için başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM internet sayfası çöktü!

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyuruldu. Ancak ePTTAVM sitesine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çökmesi sonucu ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

ePTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Gün içerisinde yoğun ilgi gören ücretsiz maske ile ilgili olarak PTT’den açıklama yapıldı. Ücretsiz maske temini için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

EKREM İMAMOĞLU SOSYAL MEDYA’DAN PAYLAŞTI

Ücretsiz maske temini ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Sağlığımız için, zorunlu olarak bulunduğumuz toplu taşıma araçlarında ve ortamlarda lütfen maske kullanalım. T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmakta. Lütfen talep ediniz.” açıklamalarına yer verdi.