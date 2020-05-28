Ranta kurban portakal bahçesine otel dikilecek

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya'nın Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde yer alan bir arazinin, otel yapılmak üzere İmar Planı değişikliği yapılarak vatandaşın elinden alındığını açıkladı.

Bahşi, mahkemenin iptal kararına rağmen vatandaşın arazisine el konulduğunu belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a soru önergesi sunan Bahşi şu bilgileri verdi:

*Göynük Mahallesi'nde 2 adet beş yıldızlı otelin arasında bulunan ve portakal ağaçlarının bulunduğu 2B alanı, Bakanlığınızca imar değişikli yapılarak otel tahsis alanına çevrilmiştir.

*Alanda uzun yıllardır yaşayan ve işyerleri bulunan aile yapılan değişikliklere itiraz ederek mahkemeye başvurmuş ve inceleme sonrası imar planları iptal etmiştir.

*Ancak karara rağmen aileye, alanının boşaltması için Kemer Kaymakamlığı'nca tahliye yazısı gönderilmiştir. Mahkeme, imar ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılan plan için iptal kararı vermesine rağmen ısrarınızın sebebi nedir?