Rehabilitasyon merkezi inşa edilecekti, koyun otlatma yeri oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesi Yazıdere mahallesi sakinleri AKP-MHP ortaklığından büyük bir yatırım beklerken, gençlerinin top oynadığı futbol sahası, çocuklarının zaman geçirdiği çocuk parkı ile düğünlerinin yapıldığı salondan oldu.

Yıkılan tesislerin bulunduğu alanda 400 engellinin yararlanacağı, mahalle ve İncirliova’dan 220 kişinin istihdam edileceği rehabilitasyon merkezinin temeli bakan, milletvekilleri ve Vali'nin katıldığı törenle atıldı. Cumhur İttifakı ortaklığı seçimi kaybedince, bir yılda tamamlanması sözü verilen tesis koyun otlatma alanı oldu. Mahalleli ise düğün salonsuz, parksız ve sahasız kaldı.

SEÇİM VAADİ İÇİN FEDA EDİLDİ

Yerel seçimlerden önce Yazıdere köyünün futbol sahası, çocuk oyun parkı ile düğün salonunun bulunduğu 22 dönümlük arazi, İncirliova Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık Merkezi yapılmak üzere Sedat Koç isimli şahsa tahsis edildi. Kurulacak merkezin 400 engelli kapasitesi olacağı, büyük bölümü mahalleden olmak üzere 220 kişinin istihdam edileceği sözü verildi.

GÖRKEMLİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Sahanın çimleri kaldırıldı, düğün salonunun kapıları, çatısı söküldü. Çocuk oyun parkındaki oyuncaklar belediye deposuna kaldırıldı. Ardından Cumhur ittifakının adayı Gürşat Kale'ye oy almak için görkemli bir tören düzenlendi. Temel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı, AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AKP'li vekiller Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, dönemin Valisi Yavuz Selim Köşger ile resmi daire müdürlerinin katıldığı törenle atıldı.

SADECE BETON VAR

Temeli atıldığında mahalle sakinleri ile İncirliova'lı seçmenlere 2020'nin 10 Kasım'ında açılış yapılacağı sözü verildiğini söyleyen Yazıdere muhtarı Davut Noyan, “Köyümüze ait 22 dönümlük arazi üzerinde futbol sahası, düğün salonu ve çocuk oyun parkı vardı. Arazi Büyükşehir yasasından sonra İncirliova Belediyesine geçmişti. Seçim öncesi bu araziyi bir vatandaşa rehabilitasyon merkezi kurması şartıyla tahsis ettiler. Temel atıldı, seçimler bitti, burası öyle kaldı” dedi.

CORONA SALGINI BAHANESİ

Merkezin yapılması için defalarca girişimde bulunduklarını, arazinin tahsis edildiği Sedat Koç ile görüşmeler yaptığını söyleyen muhtar Noyan, “İnşaatın yapılmamasının gerekçesi olarak Covid-19 salgınını gösterdi. Bunun için bakanlıktan 2 yıl izin aldığını söyledi. Biz hala yapılmasını bekliyoruz. Mahallemizin, ilçemizin geleceği için bu projenin tamamlanmasını istiyoruz. Ama eğer bu yapılmayacaksa sahamızı, düğün salonumuzu, çocuk parkımızı eski hallerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.