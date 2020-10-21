Rektörün, yurtsuz yerleşkeye 15 bin kişilik cami paylaşımı tepki çekti

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yaklaşık 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin Köyceğiz yerleşkesinde yaklaşık 115 bin kişilik cami inşaatına başlayacaklarını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zorlu, “66 metre yüksekliğindeki minareleri ile Konya'mızın her tarafından görülebilen 15 bin kişilik muhteşem camimizin inşaatına başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

CAMİ İNŞAATINA DESTEK İSTEDİ

Rektör Zorlu, paylaşımında iban numarası ve camii görselinin bulunduğu fotoğrafları da paylaşarak cami inşaatı için destek istedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Zorlu'nun paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı KYK yurdunun tamamlanmadığını ve üniversitenin daha çok bilimsel çalışmalara odaklanması gerektiğini belirterek şu tepkileri gösterdi:

*Yetmedi mi kardesim binlerce cami? Her yerden görünecek minareye değil, her ülke tarafından kabul edilecek bilim insani lazım memleketimize. Lale devrindeyiz çöküyoruz farkında değil misiniz?

*İsraftan başka bir şey değil. Ülke bitmiş her alanda gerideyiz. Kaynakları doğru yerde değerlendirmek lazım. Sanayide bilimde çok çok gerideyiz. Köle durumundayız. Aylık asgari ücret 250 Euro 26 gün çalışma karşılığı. Üretim olmazsa verimlilik olmazsa işimiz zor. Geleceğimiz karanlık.

*Nolur gerçek olma nereye baksam cami ne gerek var onun yerine halka yararlı bir şeyler için kullansanız devasa büyüklükte olunca ne oluyor?

*Camii düşmanı değilim tabi ki ama okuyan öğrenciler yıllardır KYK yurdu bekliyor, herkes Meram’da özel yurtlara bir ton para veriyor. Acil ihtiyaçlar dururken böyle devasa bir camiye gerek var mıydı acaba?

*Bence minare yüksekliği min. 100 m olmalı. Minare boyu yükseldikçe üniversitenizin eğitim kalitesi de yükselecek, böylece dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girecektir.

*Hocam öyle bir yazmışsınız ki sanki camii siz yaptıracak SINIZ zannettim. Sonra IBAN numarası dikkatimi çekti.

*Allah rızası için başlama. Üretim tesisi kur 10 kişiye iş sağla daha sevaplı iştir.

*Sırf göze hoş gelsin diye müsriften başka bir şey değil bu. Oraya yurt yapın kütüphane yapın öğrenci kampüsü zaten ters tarafta, öğrencilerin okul hayatını kolaylaştıracak bir şeyler yapın. Cemaat sayısını şimdiden söyleyeyim 15. Bu Müslümanlık değil. Müslümanlık görkemdik değildir.

REKTÖRDEN DİKKAT ÇEKEN YURT PAYLAŞIMI

Tepkiler üzerine Zorlu üniversitenin Köyceğiz yerleşkesine yapılan KYK yurdunun tamamlandığını belirten bir paylaşım daha yaparak, “Pandemi de olsa durmak yok, çalışmalara tam hız devam! Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamlandı” ifadelerine yer verdi.

YURT BİNASI BAHAR DÖNEMİNDE HİZMETE AÇILACAK

Öte yandan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversitenin Köyceğiz yerleşkesine 3 bin kişilik (1500 Kız Öğrenci + 1500 Erkek Öğrenci) Yurt inşaatının tamamlandığı ve bahar döneminde öğrencilere hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU

2011-2015 yılları arasında AKP Konya Milletvekili olarak görev yapan Prof. Dr. Cem Zorlu, 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

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