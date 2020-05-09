S-400’leri satacak mıyız? Hüsnü Mahalli analiz etti…

Türkiye’nin güney ve güneydoğu sınırları dünyanın en riskli bölgelerinden. Bir tarafta 2011’den bu yana adına ”iç savaşın” sürdüğü Suriye, karmaşanın devam ettiği Irak, diğer tarafta Libya, Akdeniz gerginliği ve Ortadoğu’nun diğer karışık ülkeleri…

Tüm bunların üzerine bir de Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi geldi. Durum böyle olunca da, daha önce her olağanüstü durumda NATO’dan hava savunma sistemi talep eden Türkiye, kendisine ait bir sisteme ihtiyaç duydu.

Önce NATO üyesi olan ABD’den Patriot almak isteyen Türkiye’nin bu talebi karşılanmadı. Ardından da Rusya’dan S-400 sistemi alındı. Kriz de bununla birlikte başladı, ABD’den art arda yaptırım kararları geldi. Ancak iktidar tüm bunlara rağmen S-400’lerin nisan ayı içerisinde aktive edileceğini ısrarla vurguladı. Fakat nisan ayı geldiğinde ise, corona virüsü salgını gerekçe gösterilerek, ileri bir tarihe ertelendi.

Ortadoğu Uzmanı ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Hüsnü Mahalli Sözcü TV yayınında tüm bunları Ömrüm Kara’ya değerlendirdi.

”S-400’LER KİME KARŞI KULLANILACAK?”

Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir savunma konsepti geliştirmeye başladığını belirten Mahalli, bu konseptle birlikte S-400'lerin alındığını ifade etti.

Ancak bunun kime karşı kullanılacağı sorusunun muamma olduğuna dikkat çeken Mahalli, ”Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında hem kişisel hem de devletler arası ilişkiler var. Türkiye, Putin’in onayıyla önce Cerablus’a, sonra Afrin’e ve daha sonra da Fırat’ın doğusuna girdi. Güney sınırımızda Suriye var. Ancak buranın hava sahasını Ruslar yönetiyor. Dolayısıyla buradan gelecek bir riski Rus füzesiyle karşılamak biraz komik. Fırat'ın doğusunda ABD, terör örgütü YPG’ye destek veriyor. Oradan da bir risk gelebilir. Ancak ABD’de de NATO üyesi ve aynı zamanda Türkiye’nin stratejik müttefiği. Türkiye'de 10 tane üssü olan ABD’nin riskinden söz etmek de çok komik. Onun için bu S-400 meselesi biraz enteresan. Kime Türkiye bir NATO ülkesiyse, NATO ülkeleri düşman olamaz. Suriye’yi Rusya yönetiyor, İran ile dostsun. Büyük bir çelişki var. Düşman kim, kime karşı kullanılacak bu füze?” dedi.

”HENÜZ SANDIKLARI BİLE AÇILMADI”

Mahalli, S-400’lerin bugün aktive edilmesine karar verilse bile bunun için en az 3-5 ayın gerekli olduğunu vurguladı. Henüz teknik hazırlıkların bile yapılmadığını anlatan Mahalli, ”Rusya’dan getirilip Mürted Hava Üssü’ne yerleştirilen S-400’lerin henüz sandıklarının bile açılmadığı bilgisi var. Zaten monte ederim olur biter gibi bir şey yok. Bunun uydu bağlantıları var, altyapı bağlantıları var, bilgisayar sistemleri var. Karmaşık bir yapısı var.” ifadelerinde bulundu.

”TÜRKİYE S-400’LERİ SATAMAZ”

Türkiye’nin S-400’eri başka bir ülkeye satacağı iddialarına ilişkin konuşan Mahalli, bunun mümkün olmadığına dikkat çekti. Mahalli, şunları söyledi:

”Türkiye’den askerler Rusya’ya giderek bunun için özel eğitim aldı. Bunun için özel yazılımlar yapıldı. Bu yazılım da Türkiye’ye verildi. Dolayısıyla Türkiye kendisine göre yapılan bir yazılımı başka ülkeye veremez. Ya kullanmayacaksa kutularında kalır ya da bir formülle Ruslara iade eder. Tabi ki anlaşarak, başka bir yolu yok bunun. Uluslararası anlaşmalarda ‘Al malını, ver paramı’ anlayışı da yok. Ancak dostluk içinde bir formül geliştirilebilir.”