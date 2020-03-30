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Sağlık Bakanlığı’ndan yeni ‘corona’ kararı! 81 ile yazı gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 44 ilde 73 merkezin “Covid-19 tanı laboratuvarı” olarak yetkilendirildiği duyuruldu. Yetkisi olmadığı halde Covid-19 tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında ise yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacak.

23:12 -
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Sağlık Bakanlığı’ndan yeni ‘corona’ kararı! 81 ile yazı gönderildi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından COVİD-19 tanı laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin resmi yazı 81 il valiliğine gönderildi.

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen corona virüsü (Covid-19) ile ilişkili vaka sayısının kısa süre içerisinde ciddi bir şekilde artarak pandemi haline dönüştüğü belirtilen yazıda şöyle denildi:

* Ülkemizde de hızla yayılmaya devam eden Covid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

* Bu amaçla ülke genelinde laboratuvar tanı kapasitesinin artırılmasına yönelik Covid-19 Tanı Laboratuvarlarının yetkilendirilme çalışmaları başlamıştır.

* Bu kapsamda ilk aşamada ülke genelinde hizmet vermek üzere 37 Covid-19 Tanı Laboratuvarı HSGM tarafından resmi olarak 21.03.2020 tarihi itibariyle yetkilendirilmiştir.

* Bu laboratuvarlara ilaveten yetkilendirilmiş 36 Covid-19 Tanı Laboratuvarı listesi ekte yer almaktadır. Ülke genelinde toplam 44 ilde 73 merkez Covid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir.

* İlgili laboratuvarlara Covid-19 yetkilendirme ve protokol formları e posta aracılığıyla gönderilmiştir. Yetkilendirme ve protokol formları imzalanıp tarafımıza ulaştığında merkezler aktif olarak çalışacaklardır.

Yazıda, HSGM tarafından resmi olarak yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların Covid-19 tanısına yönelik herhangi bir test yapma yetkilerinin bulunmadığı vurgulandı.

Yetki verilmediği halde Covid-19 tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında ise yasal inceleme ve akabinde cezai işlem başlatılacağı bildirildi.(İHA)

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