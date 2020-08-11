Sahil güvenlik Marmaris açıklarında 40 göçmeni kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi yakınlarından bu gece yarısı 03.00 sıralarında 8 metrelik lastik bota binerek Yunanistan'a ait Simi (Sömbeki) adasına geçmek isterken Yunan sahil güvenliğinin durdurarak botun akaryakıt deposunu alıp Türk suların iteklediği göçmenler akıntının etkisi ile sürüklenmeye başladı.

GÖÇMENLERİ TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

Gece yarısı meydana gelen olayda akıntı ile sürüklenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin ve Iraklı 40 göçmen telefon ile 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi. Bölgede devriye halinde olan Türk sahil güvenlik botu Bozburun açıklarındaki göçmen botunu saat 06.30 sıralarında bularak göçmenleri kurtardı.

Türk sahil güvenlik botuna alınan göçmenler Marmaris Limanı'na getirildi. Üç Yunan sahil güvenlik botunun kendilerini durduğunu ve geri dönmezler ise batırmakla tehdit ettiklerini iddia eden göçmenler ifadelerinin alınmalarının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Amirliği'ne teslim edildi.