Sahillerde havlu serecek yer kalmadı! Tabipler ‘sağlık sistemi çökebilir’ uyarısı yaptı

Kuşadası sahilleri Kurban Bayramından bu yana ortaya çıkan tablonun bundan sonra değişmeyeceği sinyalini verdi.

Yapılan tüm uyarılara rağmen plajlarda havlu serecek yer kalmadı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde yapılan corona virüsü tedbirleri çerçevesinde dün plajlarda sosyal mesafeye uyulurken ve denizden çıkanlar maske takarken bugün tüm kurallar kenara bırakıldı.

Kurban Bayramının ilk gününden itibaren yaşanan tabloyu değerlendiren Aydın Tabip Odası, böyle gitmesi halinde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısını yaptı.

ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR

Corona virüsü pandemisinin ülkemizde ortaya çıktığı Mart ayından bu yana gece gündüz demeden virüse karşı mücadele eden sağlık personelinin çabalarının boşa gittiğini öne süren Aydın Tabip Odası açıklamasında “Kurban Bayramı’nda kurallar maalesef dikkate alınmamış, inanılmaz görüntülerle karşılaşıldı. Bayram namazlarında, kurban kesimlerinde ve plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının maalesef yeterince dikkate alınmadı. Ülkemizde vaka sayılarının arttığı dönemde tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle zorlu bir sürecin başlayacağını öngörüyoruz” denildi.

CORONA VİRÜS SAHİLLERE AKIN ETTİ

Sahillerdeki görüntüyü izlediklerinde corona virüsünün sahillere akın ettiği izlenimi edindiklerinin belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Adeta corona virüsü sahillere akın etti. Gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü. Plajlara girerken kuyruklar oluştuğunu, sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gördük. Kişilerin bu alanlarda maske takmadığını gördük. Sahillerde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Plajda sıra bekleyen kişiler ‘bize bir şey olmaz, corona virüsü bize bir şey yapmaz’ gibi bir yaklaşımı kameralara karşı dile getirdi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Bayramda yaşanan süreç ile ilgili vaka sayılarında hastaneye yatışlarda bir artış olduğunu tüm sağlık çalışanları gözlemlediği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Sadece Aydın yerelinde değil tüm Türkiye'de vaka sayıları artış gösteriyor, on gün sonra özellikle Kuşadası ve Didim'deki artışları dikkatle takip edeceğiz. Bir ülkede pandemi yönetimi sadece kurallara uymayı söylemekle olamaz.

* Önümüzde vaka sayısının artacağı bir dönem bizi bekliyor. Eylül ayında okulların açılacak olması, izin dönemi bitmesi ve sonrasında grip mevsiminin de başlaması ile sağlık sistemi çökme noktasına gelebilir.

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