Salgın bakanlığı durdurmadı: Güngören Millet Bahçesi planları onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Güngören Millet Bahçesi'nin imar planlarını 25 Mart 2020 tarihinde onaylayarak 6 Nisan'da askıya çıkardı.

TOKİ tarafından hazırlanan planın açıklama raporuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Güngören Millet Bahçesi Projesi” yapılmak üzere yatırım programına alınan Güngören Merkez Mahallesi'ndeki üç ayrı parselden oluşan toplam 34 bin metrekarelik alanda imar düzenlemesi yapıldı.

Parseller Maliye Hazinesi ve Güngören Belediyesi mülkiyetinde bulunuyor. Hazine mülkiyetindeki parsellerin tahsisi 2 yıllık ön izin ile Güngören Belediye Başkanlığı'na yapıldı.

Ön izin süresi içinde plan, proje, yapım gibi iş ve işlemlerin TOKİ tarafından, alandaki yıkım işlemlerinin ise Güngören Belediye Başkanlığınca yapılması talimatı verildi.

EĞİTİM VE SPOR FONKSİYONLARI İPTAL

Yeni plan ile “millet bahçesi” ilan edilen parsellerin 6 bin metrekaresi daha önce “eğitim alanı” fonksiyonuna, 28 bin metrekaresi de “spor alanı” fonksiyonuna sahipti.

Spor alanında bulunan 15 Temmuz Stadı Yahya Baş Tesisleri geçtiğimiz aylarda millet bahçesi projesi nedeniyle yıkılmıştı.

Yeni planda iptal edilen ve boş durumdaki “eğitim alanına” karşılık eşdeğer alan ayrılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MİLLET BAHÇESİNDE HANGİ YAPILAR YER ALACAK?

Yeni plana göre millet bahçesinde; sergi-balo salonu, kütüphane, çay ocağı gibi kullanımları içeren millet kıraathanesi ile ibadethane, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet yolları, tenis-basketbol, voleybol gibi spor alanları, tematik bahçeler, meydanlar, toplanma alanları, çeşmeler, açık hava sineması, etkinlik çayırı ve gösteri alanları yer alabilecek.

YÜKSEKLİK EN ÇOK 2 KAT

Millet bahçesinde yapılacak projelerin inşaat hakkı yani emsali 0.15 olarak belirlendi. Yükseklik de en çok 2 kat olacak. Kamuya hizmet üzere millet bahçesine zemin altı katlı otopark yapılacak ve emsal hesabına dahil edilmeyecek.

AFET TOPLANMA ALANI

Millet bahçesinde zemin altı ve üstünde yer alan yapı, tesis veya açık alanlar olağanüstü durumlarda afet toplanma ve geçici barınma bölgesi olarak da kullanılabilecek.

Çinçindere Caddesi'nin doğusu ve batısında konumlanan Millet Bahçesi yaya köprüsü ile birbirine bağlanacak.