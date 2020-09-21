Samsun Şehir Hastanesi’nde fatura kabardı

Samsun Canik ilçesinde 234 bin metrekare alana inşa edilecek olan şehir hastanesinin maliyeti 2 yıl önce yaklaşık 809 milyon lira olarak açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan davet usulü ihalede hastanenin 1,5 milyar liraya mal olacağı ortaya çıktı.

Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında, onkoloji hastanesi, nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathane bulunacak ve tüm odalar tek yataklı olarak dizayn edilecek ve 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.

Şehir hastanesinin zemin etüt çalışmaları Nisan ayında başlamıştı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

İhalenin yapıldığını önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

* Şehir hastaneleri, hastalığın başka bir yere sevk edilmediği mükemmeliyet merkezleri olarak projeleniyor. Bu çerçevede açılmış olan hastanelerimiz var. Ayrıca 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başladı.

* Aydın, Antalya, Samsun şehir hastanelerimizin ihalesini geçtiğimiz günlerde yaptık. Pazartesi günü de Trabzon Şehir Hastanesi’nin ihalesi yapılacak.

* Kalan 6 ilin şehir hastanesinin ihalesini en kısa zamanda yapacağız. Toplamda 10 şehir hastanesinin ihalesini yapmış olacağız.