Şehit Astsubay Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci (27) gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul’da bulunan anne- babası ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda subay olan diğer kardeşi Seyit Ahmet Demirci’nin de cenazeye katılmaları için bir gün hastane morgunda bekletilen cenaze için Kevser camisinde tören düzenlendi.

6 AYLIK EVLİYDİ

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Ethem Demirci’nin 2 yıldır bölgede görev yaptığı ve 6 aylık evli olduğu belirtildi. Cenazenin taşınması sırasında şehidin eşi Işıl Demirci ayakta durmakta güçlük çekti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin cenazesi Kocapınar Mahalle Mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.