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Şehit Astsubay Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail AKDUMAN
15:09 -
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Şehit Astsubay Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci (27) gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTO: SÖZCÜ

İstanbul’da bulunan anne- babası ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda subay olan diğer kardeşi Seyit Ahmet Demirci’nin de cenazeye katılmaları için bir gün hastane morgunda bekletilen cenaze için Kevser camisinde tören düzenlendi.

6 AYLIK EVLİYDİ

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Ethem Demirci’nin 2 yıldır bölgede görev yaptığı ve 6 aylık evli olduğu belirtildi. Cenazenin taşınması sırasında şehidin eşi Işıl Demirci ayakta durmakta güçlük çekti.

FOTO: SÖZCÜ

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin cenazesi Kocapınar Mahalle Mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

FOTO: SÖZCÜ

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Son güncelleme: 15:10 14.07.2020
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