Şehit Eren Bülbül dualarla anıldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de günü PKK’lı bir grubun erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan 15 yaşındaki Bülbül’ün kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Şehit Eren Bülbül için ölümünün üçüncü yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa acılı anne Ayşe Bülbül, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. (DHA)