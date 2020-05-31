Siyasilerden Oruç Aruoba paylaşımı

Türkiye’nin önemli değerlerinden yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba’nın 72 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından siyasetçilerden başsağlığı ve taziye mesajı paylaşımı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Oruç Aruoba için taziye mesajı paylaşan isimler arasında oldu.

“KALABİLDİĞİMİZ TEK YER, ÖTEKİLERİN BELLEKLERİDİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 72 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye’nin önemli değerlerinden yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba için sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Kalabildiğimiz tek yer, ötekilerin bellekleridir. Yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Oruç Aruoba'ya Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Eserleriyle belleğimizde hep var olacaktır.”

ALİ BABACAN, ŞİİRLE ANDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sosyal medya üzerinden yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba için “Aldırma kumlara, çakıllara: çöker onlar dibe nasılsa -ilerle yavaş yavaş birik damla damla set çek seline.” Dizelerinin sahibi değerli filozof, yazar ve şair #OruçAruoba aramızdan ayrıldı. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” sözlerini paylaştı.

SOYER: BIRAKTIĞI BOŞLUK ÇOK BÜYÜK OLACAK

Aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme alması ve yaptığı çalışmalarla öne çıkan Oruç Aruoba'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in taziye mesajı şöyle:

“Türkiye'nin en önemli düşünür, felsefeci, şair ve yazarlarından Oruç Aruoba'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Son yıllarını İzmir'de geçiren Oruç Aruoba'nın düşünce ve yazın dünyasında bıraktığı boşluk çok büyük olacak. Yakınları, öğrencileri ve okurlarına başsağlığı diliyorum.”

Soyer, sosyal medya paylaşımında Aruoba’nın ‘Bitti’ şiirinin yer aldığı sayfaları da paylaştı.

ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

1948 yılında Karamürsel’de doğan Oruç Aruoba, TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Yine Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ederek felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken felsefe bölümünde doktorasını tamamladı.

Bu süreçte, Almanya’da Tübingen Üniversitesi’nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu.

Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Birçok dergide yazı ve çevirileri yayınlandı.

BİRÇOK YABANCI ESERİ TÜRKÇE’YE KAZANDIRDI

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış ve yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır.

Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. Wittgenstein’ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirdi. ile, Uzak, Yakın, Yürüme, De ki İşte, Tümceler, Ne ki Hiç, yazarın önemli kitaplarındandır.

ESERLERİ

Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990, Metis Yayınları

De ki İşte, 1990, Metis Yayınları

Yürüme, 1992, Metis Yayınları

Hani, 1993, Metis Yayınları

Ol/An, 1994, şiir, Metis Yayınları

Kesik Esin/tiler, 1994, şiir, Metis Yayınları

Geç Gelen Ağıtlar, 1994, şiir, Metis Yayınları

Sayıklamalar, 1994, şiir, Metis Yayınları

Uzak, 1995, Metis Yayınları

Yakın, 1997,Metis Yayınları

Ne Ki Hiç, 1997, haikular, Varlık Yayınları

İle, 1998, Metis Yayınları

Çengelköy Defteri, 2001, Metis Yayınları

Zilif, 2002, Sel Yayınları

Doğançay'ın Çınarları, 2004, şiir, Metis Yayınları

Benlik, 2005, Metis Yayınları

Meşe Fısıltıları 2007, Metis Yayınları

David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, 1974

Nesnenin Bağlantısallığı (Hume – Kant- Wittgenstein), 1979

A Short Note on the Selby-Bigge Hume, Tebliğ, Edinburgh, 1976

The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg, 1988