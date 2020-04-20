Skandal görüntüler! Soylu’nun istifasının kabul edilmemesini böyle kutladı!

2017 yılında DBP'li Viranşehir İlçe Belediyesine kayyum atanması sonrasında belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Halaf Kete, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının kabul edilmemesi ve görevine dönmesini elinde silah bulunan çocuklarında yer aldığı kurban kesimiyle kutladı. Kete, kurban kesimi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SÜLEYMAN SOYLU’NUN GÖREVİNE DEVAM ETMESİNİ BÖYLE KUTLADI

“Halaf Kete” adlı facebook hesabından paylaşılan videoda Türk bayrağını elinde tutan kalaşnikoflu kişiler ve kesilen iki koyun yer alıyor. Elinde bıçak olan eski belediye başkan yardımcısı Halil Kete'nin, yanında tabanca tutan bir çocuğun da poz verdiği görülüyor.

“KURBANLARIMIZI SOYLU'NUN HÜRMETİNE KESİYORUM”

Kete, sosyal medyadan paylaşılan videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmeyip görevine devam etmesine ilişkin kurbanlarını kestiklerini belirterek, şunları söyledi;

*Kurbanlarımızı kesme sebebimiz Türkiyemizin gururu Sayın İçişleri Bakanımızın Cumhurbaşkanımızın onayıyla tekrar görevine iade edilmesiyle bütün mazlumların huzuru olan Sayın Süleyman Soylu'nun yüzü hürmetine kesiyorum. Allah onu ve Türk milletini muvaffak etsin, Allah Sayın Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin.

Yayınlanan görüntüyle ilgili Sözcü muhabirinin telefonla ulaşmaya çalıştığı Halaf Kete, telefonlara cevap vermedi.

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