Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere bir genelge gönderilerek alınması gereken tedbirler bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 – 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

29 KASIM SAAT 10.00’DA SONA ERECEK

Geçtiğimiz hafta sonu ilki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, ikincisi 28 Kasım saat 20.00 itibariyle başladı.

Vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate alarak 20.00'dan sonra sokakları boş bırakırken, sadece izni bulunan çalışanlar sokaktaydı.

Kısıtlama 29 Kasım saat 10.00'da son bulacak. İHA

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