Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaç gün?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı Pazar gecesi sona erdi ancak yeni sokağa çıkma yasağı için haftasonu beklenmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağını açıkladı. İşte sokağa çıkma yasağı hakkında alınan kararlar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye vaktinde aldığı tedbirler sayesinde bu tehlikenin önemine geçerek, en rahat hizmet veren ülke haline gelmiştir. Milletimizin açıklanan tedbirlere uyması sayesinde, salgının felaket boyutunun önüne geçtik. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının önlenmesine büyük fayda sağladı. Kısıtlamanın, bazı uygulamaları aksatmayacak şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00’dan itibaren, 26 Nisan’a kadar kısıtlamayı uygulayacağız.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'a gelmesi bekleniyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van