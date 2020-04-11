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‘Sokağa çıkma yasağı neden iki saat kala duyuruldu?’ Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 31 kent için alınan sokağa çıkma yasağı kararını gece geç saatlerde açıkladı. Yasağı duyan vatandaşlar, market, fırın, benzinlik ve ATM'lere akın etti. Maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkarak kuyruğa girenler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Görüntüler tartışmalara neden olurken İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağının neden iki saat önceden duyurulduğuna ilişkin soruyu yanıtladı.

14:57 -
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‘Sokağa çıkma yasağı neden iki saat kala duyuruldu?’ Bakan Soylu açıkladı

Dün gece vatandaşları sokağa döken ve açıklama saati tartışmalara neden olan sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının, neden iki saat önce açıklandığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

‘ERKEN AÇIKLASAYDIK MARKETLERE AKIN OLURDU’

* Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?

* Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?”

“250 BİN KADAR İNSAN HAREKETİ GÖRÜLDÜ”

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı açıklamasının ardından yaşanan hareketlilikle ilgili olarak “Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu” bilgisini verdi.

Kararların Bilim Kurulu’nda görüşüldükten sonra alındığını ifade eden Soylu sözlerini şöyle sürdü:

BİLİM KURULUNDAN GÜN YASAK GÜN SERBEST  TAVSİYESİ

* Hemen belirteyim ki, geçmiş tüm kararlar gibi bu karar da Bilim Kurulu'nda uzun tartışmalardan sonra alınmış.

* Hatta yasağın gününün sadece hafta sonu ile sınırlı kalmasından tutun da 4 gün serbest 3 gün yasak veya tersine kadar birçok öneri gelmi

* Ancak havanın ısınması da göz önünde tutularak en azından bu hafta sonu insanların evlerinde kalmasının sağlanması yönünde bir adım atılmış.

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Bilim Habertürk İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
Son güncelleme: 15:13 11.04.2020
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