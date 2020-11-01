Somalı madenciler : Binaların dandik olduğunu gördük

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü saat 14.51 sıralarında yaşanan 6.9 depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 21 gündür nöbetlerine devam eden somalı tazminat mağduru madencilerden oluşan 14 kişilik arama-kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti.

Yaklaşık 2 gün boyunca İzmir Bayraklı ilçesinde çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları yapan Somalı tazminat mağduru madenciler, kendilerini ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle çalışmalarını sonlandırarak nöbetlerini sürdürdükleri Manisa'nın Kırkağaç ilçene geri döndü.

İzmir deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan 14 Somalı tazminat mağduru madencilerin arasında yer alan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, çalışmalar sırasındaki izlenimlerini anlattı.

“GÖREVİMİZİ YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM''

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, yaklaşık 2 gün boyunca deprem bölgesinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, madenciler olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Aksu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İzmir halkına çok geçmiş olsun diliyoruz. Depremin duyduktan sonra direk İzmir'e hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Elimizden geldi kadar aralıksız gece geç vakitlere kadar çalıştık.

* AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile görüştük. Çalışmalarımızdan ve desteklerimizden dolayı bize çok teşekkür ettiler. Bize elektronik aletlerle çalışmaların süreceğini ve iş makineleriyle en kaz kaldırma çalışmaları yapacaklarını ve artık genel bir çalışma olmayacağını bize ilettiler.

* Biz başka en kazılarda çalışabileceğimizi belirttik. Ancak diğer en kazlarda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade ettiler. Bu nedenle bizde artık direnişimizin devam ettiği Kırkağaç'a dönme kararı aldık. İzmir'de görev yaptığımız sürece enkaz altında ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza ulaşmaya gayret gösterdik. Görevimizi yaptığımıza inanıyorum.

“MALZEMELERİN DANDİK OLDUĞUNU GÖRDÜK''

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, arama-kurtarma çalışmaları sırasında edindikleri izlenimler hakkında da bilgi vererek, çöken binaların hepsinde malzemelerin eksik ve kullanılan malzemelerinde eksik olduğunu iddia etti.

Aksu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Bu yaşananlar yaşanmayabilirdi. Deprem öldürmez, yapı öldürür gerçeğini biz madenci arkadaşlar birlikte yaşadık. Malzemelerin eksik veya yanlış kullanıldığı yapıları gördük. Düzgün malzemelerin kullanılmamasından dolayı o çöken binalarda insanların sağ kurtulma ihtimallerin kısıtlandığını yapılarla karşı karşıya kaldık.

* Bu yapılarda insanlar yaşayamaz. Malzemeler dandik. Böyle yapıların içerisine insan sokulamaz. Her kim bu tarz binaların ve yapıların yapılmasına müsaade etti, bunun planlama ve denetleme sürecinde ve müteahhitlik süreçlerinde yer aldıysa bunların içinde yer alanların tamamen yargılanması gerekir.

* İnsanlarımızın hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekir. Bunun tedbirlerini alınması gerekir ki biz madenlerde işçilerin çok kolay öldürüldüğünü defalarca yaşadık ve şahit olduk. Yine iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanmadığı için. İzmir'de bir kentin inşasında sorumlu olanlar tepeden aşağı devletin bütün bürokrasisi içinde olanlar mutlaka yargılanmalıdır.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Aksu son olarak, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde nöbetlerine devam edeceklerini ve 2 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar hükümetten taleplerine olumlu yanıt gelmediği takdirde Ankara'ya yürüyüşe başlayacaklarını söyledi.

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