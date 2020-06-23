Son dakika… 16 milyona tek tek hesap veriyor! İşte İmamoğlu’nun bir yılda yaptıkları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimlerin yıl dönümünde, “Birlikte Başardık” 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları:
* İstanbul’a reva görülenler unutulmamalı. Yapılan algı operasyonlarını unutmamalıyız. Yalan habere dayalı tavırlar unutulmamalıdır.
* Anti demokratik baskılar unutulmamalıdır. 6 Mayıs 2019 günü unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken seçmenin fedakarlığıdır.
* İstanbullular muhteşem bir irade sergiledi. Yeni bir başlangıca karar verdiniz.
* 7.9 milyar bütçe açığı ile İBB’yi aldık. İştirak şirketleri borçlarını ödeyemiyordu… İsraf düzenine son verdik
* Kredi talebinde kamu bankaları engellendi. Dış kredi kullanmamız engelleniyor.