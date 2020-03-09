Son dakika… Babacan’ın partisiyle ilgili sıcak gelişme: İsmi ve kurucular kurulu belli oldu

Kurucular kurulu listesinde en çok göze çarpan isim Mehmet Şanver oldu. Emekli General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti.

Kuruldaki bir başka dikkat çeken asker isim ise, uzun yıllar TSK'da özel harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atılmak için ordudan ayrılan, son dönemde de İdlib'e yönelik operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan oldu.

AĞLAYARAK İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI

Kurul listesinde eski AKP'li bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Selma Aliye Kavaf da yer aldı. DEVA partisinin kuruluş dilekçesi ise, yine kurucular kurulunda yer alan eski AKP'li vekiller Mehmet Emin Ekmen ile İdris Şahin tarafından İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Kurucular kurulunda, yıllarca AKP'de milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yaptıktan sonra, yine AKP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak 15 Temmuz sonrasında Erdoğan tarafından istifaları istenen belediye başkanları arasında yer alan Ahmet Edip Uğur'un adı da dikkat çekti.

Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde Hariciye'den en dikkat çeken isim, AKP döneminde Basın Yayın Genel Müdürlüğü de yapan, son görev yeri de Londra Büyükelçiliği olan Abdurrahman Bilgiç.

BABACAN'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

Listede ayrıca AKP'deki bakanlık dönemindeki yakın çalışma arkadaşı bürokratlar da yer aldı. Bu çerçevede eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş dikkat çeken isimler.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI DA LİSTEDE

Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde dikkat çeken bir başka isim ise Ramiz Ongun. Ongun, Ülkü ocakları başkanlığı yapmış, MHP'de de Genel Başkan adayı olmuştu.

GÖREVDEKİ TEK VEKİL YENEROĞLU

Babacan'ın partisinde halen mevcut TBMM listesinde vekil olan tek isim ise, geçtiğimiz aylarda AKP'den istifa edip, bağımsız olan Mustafa Yeneroğlu oldu.

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