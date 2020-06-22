Son dakika… Baro başkanlarına Ankara girişinde engel

AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden “Savunma yürüyor” sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanlarını ve avukatlarını Eskişehir Yolu üzerinde Ankara Barosu heyeti karşılayacaktı ancak polis engel oldu. Baro başkanları Ankara'ya girme hakları olduğunu söylerken, polis “Valilik izni yok” dedi.

POLİS VE BAŞKANLAR ARASINDA TARTIŞMA

Baro başkanlarının Ankara'ya girişlerinin engellemesinin ardından polis ile başkanlar arasında tartışma sürdü. Bazı başkanlar akan trafikte yürümeye çalıştı. Dört baro başkanı polis barikatını aşarak kendilerini bekleyen Ankara Barosu avukatlarının yanına ulaşabildi.

Diğer baro başkanları polis kendilerine Başkent'e giriş izini verilinceye kadar oturma eylemi başlattı. Burada açıklama yapan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Avukatlık Kanunu üzerinde yapılmak istenen değişikliğin 80 milyonun hukukuna etki edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“ATAMIZA ÜLKEMİZDE YAŞANANLARI ANLATACAĞIZ”

“Bu sabah Ankara girişinde tam da yola çıkış sebebimizi canlı olarak yaşatan, Anayasal ve yasal hakkımızı yani Ankara'ya girişimizi engellediler. Bu durum karşısında bizim yola çıkışımızın ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıktı. Baroların temsilcisi avukatlar Anayasal haklarına rağmen Ankara'ya alınmadılar. Anıtkabir'e giderek, Atamıza ülkemizde yaşananları anlatacağız.”

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