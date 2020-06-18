Son dakika… Binali Yıldırım’dan Meclis başkanı adaylığı açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için ismi gündeme gelen eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bu göreve aday olmadığını duyurdu ve “Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim” dedi.

Habertürk’ün aktardığına göre Yıldırım, “Takvim yaklaştı. Piyasa hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum” ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR YANINDA DURACAĞIZ”

Bir gazetecinin ‘Aday gösterilirseniz…’ şeklindeki sözü üzerine ise Yıldırım, “Aday olmayınca, aday gösterilmez herhalde değil mi, israf olmasın Meclis Başkansız kalmaz. Günü gelince Gazi Meclis mutlaka başkanını seçecektir. Uygun görülen adayın sonuna kadar yanında duracağız, destek olacağız. Ben kendim aday değilim” cevabını verdi.

İLGİLİ HABER Abdullah Gül ve Binali Yıldırım cenazede bir araya geldi