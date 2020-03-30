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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yapacak.

15:00 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün ilk kez telekonferans yöntemiyle toplayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda şehirler arası seyahatlerin kısıtlandırılmasını da içeren yeni tedbirleri açıklarken, her hafta pazartesi günü telekonferans yoluyla kabine toplantısı yapacağını duyurmuştu.

Çalışmalarını İstanbul’da Huber Köşkü’nden sürdüren Erdoğan, açıklaması doğrultusunda bugün ilk kez kabine toplantısına telekonferans yöntemiyle başkanlık edecek.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

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Son güncelleme: 15:31 30.03.2020
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