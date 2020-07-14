Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

17:51 -
Haberler Gündem
Son dakika… Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar çıkarılan 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP’li yöneticiler, belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

23 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürürken, 10 kişinin yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor. DHA

İLGİLİ HABERTerör örgütü PKK'ya 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldıTerör örgütü PKK'ya 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı
Diyarbakır Emniyet gözaltı HDP Meclis operasyon PKK Polis Şırnak son dakika Terör terör örgütü terörist
Son güncelleme: 18:08 14.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more