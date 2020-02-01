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Son dakika… Kızılay itiraf etti: Hiçbir şekilde affedilemez insanlık dışı olay!

Torunlar Enerji'ye ait Başkentgaz'ın Kızılay eliyle Ensar Vakfı'na yaklaşık 8 milyon dolar aktarmasının yankıları sürerken, Kızılay'da büyük bir skandal patladı.

Yusuf DEMİR
13:56 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kızılay itiraf etti: Hiçbir şekilde affedilemez insanlık dışı olay!

Kızılay’ın Ankara Beypazarı Şube Başkanlığı’na 2010’da seçilen Ahmet Kavas’ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı ve görevden alındığı ortaya çıktı.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, Kavas hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Kızılay açıklamasında, “Beypazarı Şubesi’nin 2018 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kapatıldığı ve faaliyetlerine temsilcilik düzeyinde devam ettiği” de belirtildi.

Ankara Dolar son dakika
Son güncelleme: 14:06 01.02.2020
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