Son dakika… Meral Akşener’den önemli açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, seçim dönemleri dışında da vatandaşın ziyaret edilmesi ve esnafın dertlerinin dinlenmesi düsturuyla başlattığı yurt gezileri devam ediyor.

Nevşehir’in Acıgöl, Hacıbektaş, Gülşehir, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Meral Akşener, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Akşener kendisine ‘evine dön’ çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı çağrı siyasetin gündemini allak bullak etti.

“Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” demişti.

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