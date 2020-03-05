Son dakika… OdaTV’ye erişim engeli!

BTK’nın kararını sosyal medyadan duyuran gazeteci Murat Ağırel, OdaTV’nin kapatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Odatv kapatıldı! Bu nasıl, neden yapılır? Haber zaten mahkeme kararı İle kaldırıldı?

* Basın özgürlüğüne, haber alma hakkına yapılmış bir müdahaledir. Haber bahaneydi. Amaç Odatv’yi kapatmak, susturmaktı…

BTK SİTESİNDEN YAYIMLADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

* 5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

NELER OLMUŞTU?

OdaTV’nin Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yaptığı haberden sonra, “MİT mensupları ve ailelerinin bilgilerini yayımladıkları” gerekçesiyle OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

Terkoğlu ve Kılınç’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ı da ifadeye çağırdığı belirtilmişti.

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